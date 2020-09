Torino-Atalanta, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri (Di sabato 26 settembre 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 settembre 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare ladi ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori.

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Torino *1-0 Atalanta *(Belotti 11‘) #SSFootball - david26798190 : RT @Tg1Raiofficial: Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Caglia… - francesco98asr : Classifica finale 20/21: Juve Inter Atalanta Milan Napoli Lazio Roma(se lo esonerano entro ottobre, altrimenti sott… - LaSoraCamilla_ : Io sto seguendo Torino-Atalanta per l'elevato tasso tecnico delle due squadre in campo. Mica in attesa delle inquadrature su Sportiello. -