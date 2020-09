Solidarietà | “Cenando sotto un Cielo Diverso” | show cooking e raccolta di fondi per il Santobono

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 settembre 2020) Il lock down, e dunque la sospensione delle attività lavorative per un bel po’ di settimane, e la crisi generale legata all’epidemia stanno purtroppo mettendo in ginocchio un settore florido dell’economia italiana, ovvero quello della ristorazione, che solo nel 2019 si stima abbia prodotto un giro d’affari di ben 86 miliardi di euro. Perciò la dodicesima edizione di “CenandounDiverso”, evento di beneficenza che si svolgerà lunedì 28 settembre a Caserta, oltre a voler raccogliereper la costruzione di un laboratorio ludico – didattico per malati schizofrenici e per l’acquisto di giochi da consegnare ai bimbi ricoverati presso il reparto di nefrologia dell’opedalePausilipon, vuole anche sostenere il settore ...