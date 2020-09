Silvio Orlando | “I genitori riversano nei figli le loro aspettative e non ammettono i loro limiti” 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 settembre 2020) Sul Foglio una bella intervista a. Dal 1 ottobre sarà al cinema con Lacci, di Daniele Lucchetti, un film che parla di rimpianti, tradimenti,e di, mariti e mogli. Nell’intervista parla molto di, della scuola. Ricorda che nei dibattiti che seguivano le repliche del film “La scuola”, del 1995, diretto da Daniele Luchetti, in cui lui ricopriva il ruolo del professor Vivaldi, “gli insegnanti erano disperati e avviliti per iche delegittimano illavoro, che lo mettono costantemente in discussione, perché non accettano l’idea di uno non portato per lo studio. E seguono liti, risse, ricorsi al TAR”. E ...