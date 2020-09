Puglia alunno positivo | chiuse due scuole e tamponi a tappeto per docenti e compagni di classe

(Di sabato 26 settembre 2020) A Lucera in provincia di Foggia è stata disposta, con provvedimento di massa urgenza, la chiusura di due storichedella città. Lesono l’istituto alberghiero che ha sede nel Convitto Bonghi Mirella Coli e dell’Istituto Professionale di viale Dante. Entrambe lesono stateperché risultatoall’istituto Ipsia un. La chiusura dell’altro istituto è stata disposta perché alcuni componenti del corpo docente insegnano in tutte e due gli istituti. L’Asl ha deciso di effettuareper tutto il corpo docente e per ididell’...

Borderline_24 : Riapertura delle scuole, l'indagine: 'In #Puglia un alunno su 5 cambierà mezzo di #Trasporto'… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia alunno

La Giunta della Regione Puglia, con propria deliberazione n 1578 del 17.09.2020, ha disposto, ai sensi degli artt. 1 lettera C e 4 della L.R. n 34 1980, di aderire per l’anno 2020 alla Fondazione arch ...– Oggi venerdì 25 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3299 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi in Puglia: 23 in provincia di Bari, 2 in pr ...