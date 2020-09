Parigi, l'aggressore fermato: 'Non sopportavo le caricature di Maometto' | Progettava di colpire Charlie Hebdo (Di sabato 26 settembre 2020) Il pakistano 18enne che venerdì, con una mannaia, ha ferito due persone davanti alla vecchia sede di Charlie Hebdo a Parigi , ha spiegato così i motivi del suo attacco. 'L'ho fatto perché non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Il pakistano 18enne che venerdì, con una mannaia, ha ferito due persone davanti alla vecchia sede di, ha spiegato così i motivi del suo attacco. 'L'ho fatto perché non ...

