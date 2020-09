Papa Paolo VI, un pontefice dimenticato diviso tra Chiesa e politica (Di sabato 26 settembre 2020) Papa Paolo VI – Photo Credits:webIl 26 settembre 1897, a Concesio in provincia di Brescia, nasce Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI. Poiché nato da famiglia cattolica molto impegnata sul piano politico e sociale, avvertì sin da subito la vocazione sacerdotale. Ecco perché in giovane età si trasferì a Roma nel 1920, seguendo i corsi di filosofia e di lettere entrando nella Pontificia Accademia ecclesiastica. Nella sua vita, che precede l’elezione a pontefice, realizzò numerosi viaggi, tanto da coltivare rapporti di amicizia e confidenza spirituale con decine di giovani, ai quali presentò il concetto di «carità intellettuale». Tale passione, verrà coltivata anche durante il suo pontificato, tanto che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020)VI – Photo Credits:webIl 26 settembre 1897, a Concesio in provincia di Brescia, nasce Giovanni Battista Montini, il futuroVI. Poiché nato da famiglia cattolica molto impegnata sul piano politico e sociale, avvertì sin da subito la vocazione sacerdotale. Ecco perché in giovane età si trasferì a Roma nel 1920, seguendo i corsi di filosofia e di lettere entrando nella Pontificia Accademia ecclesiastica. Nella sua vita, che precede l’elezione a, realizzò numerosi viaggi, tanto da coltivare rapporti di amicizia e confidenza spirituale con decine di giovani, ai quali presentò il concetto di «carità intellettuale». Tale passione, verrà coltivata anche durante il suo pontificato, tanto che ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? La solitudine del Papa, tra la curia che gli si oppone e gli amici caduti in disgrazia [di PAOLO ROD… - dralesorre : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La solitudine del Papa, tra la curia che gli si oppone e gli amici caduti in disgrazia [di PAOLO RODARI] htt… - KovalevskyMasha : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La solitudine del Papa, tra la curia che gli si oppone e gli amici caduti in disgrazia [di PAOLO RODARI] htt… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1897 nasceva Giovanni Battista Montini divenuto papa cattolico con il nome di Paolo VI - - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La solitudine del Papa, tra la curia che gli si oppone e gli amici caduti in disgrazia [di PAOLO RODARI] htt… -