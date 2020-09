Nissan, Toro: "Ora alleanza con Renault può decollare davvero" (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set.- (Adnkronos) - Ai vertici di Nissan e Renault ora "c'è un nuovo management e questo può aiutare a rimuovere alcuni 'blocchi' emersi in passato" nell'alleanza fra le due case, che include anche Mitsubishi.Lo afferma all'Adnkronos il nuovo amministratore delegato di Nissan Marco Toro, in occasione di un incontro con la stampa italiana, evidenziando come in occasione della preparazione del nuovo accordo annunciato il 27 maggio scorso "sono state messe nudo quelle che erano le criticità un'alleanza più formale che sostanziale". Ora invece, ricorda, "c'è un chiarissimo piano per arrivare a costruire quasi la metà dei volumi su piattaforme comuni, e questo è quello che si fa ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set.- (Adnkronos) - Ai vertici diora "c'è un nuovo management e questo; aiutare a rimuovere alcuni 'blocchi' emersi in passato" nell'fra le due case, che include anche Mitsubishi.Lo afferma all'Adnkronos il nuovo amministratore delegato diMarco, in occasione di un incontro con la stampa italiana, evidenziando come in occasione della preparazione del nuovo accordo annunciato il 27 maggio scorso "sono state messe nudo quelle che erano le criticità un'più formale che sostanziale". Ora invece, ricorda, "c'è un chiarissimo piano per arrivare a costruire quasi la metà dei volumi su piattaforme comuni, e questo è quello che si fa ...

