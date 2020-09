Mettere l’aglio nel water prima di dormire | ecco a cosa serve questo rimedio

Leggi su giornal

(Di sabato 26 settembre 2020) L’aglio è un alleato speciale della salute. Pochi sanno che può anche rivelarsi utile per igienizzare la casa. Una pratica molto popolare al proposito prevede il fatto dil’aglio neldi. Scopriamo, nelle prossime righe, come mai si tratta di una scelta utile all’igiene del bagno. Perché è utileuno spicchio d’aglio nelIl bagno di casa è un covo di batteri senza eguali.vale soprattutto quando si parla del. Per ovviare al problema, esistono tante alternative. Innovero è possibile includere i prodotti chimici che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato. Guardando al mondo dei rimedi casalinghi, un ...