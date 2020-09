La Cdp sarà davvero una nuova Iri?

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) Cassa Depositi e Prestiti è come non mai al centro di tante partite finanziarie. In questi giorni si è riacceso lo scontro tra Atlantia e CDP circa l’uscita dei Benetton da Autostrade, CDP sta muovendo i primi passi come pivot-garante nella costruzione di una società per gli investimenti nella banda larga ed è in trattativa in tandem con Euronext per acquisire Borsa Italiana. Insomma, lavorare in via Goito deve essereelettrizzante di questi giorni.Questo attivismo potrebbe prendere le forme di uno spettro tanto temuto da parte di chi non ama l’intervento dello Stato in economia: la nascita di una.E’ indubbio che i nostri politici abbiano una gran voglia di intervento dello Stato. L’idea che sembra prevalere è che dovunque ci sia un’azienda rilevante in ...