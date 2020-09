Inter, D’Ambrosio: “Facciamo di tutto per vincere senza soffrire, ma…” (Di sabato 26 settembre 2020) È un avvio di stagione pirotecnico quello dei nerazzurri, che debuttano nella Serie A 2020-2021 battendo 4-3 la Fiorentina al termine di una partita spettacolare. "vincere è sempre importante, a prescindere dal fatto che si tratti della prima giornata - ha commentato Danilo D'Ambrosio, autore del gol vittoria -. Facciamo di tutto per vincere senza soffrire, ma oggi la partita si era messa subito male. Questa squadra però ha dimostrato di saper lottare e anche grazie alla profondità e alla forza di questo gruppo abbiamo ribaltato il risultato cercando a tutti i costi il successo"."Io cerco di dare sempre il 100% quando scendo in campo, poi se arriva anche qualche gol sono più contento. L'anno scorso siamo arrivati a un punto dalla Juventus, abbiamo raggiunto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) È un avvio di stagione pirotecnico quello dei nerazzurri, che debuttano nella Serie A 2020-2021 battendo 4-3 la Fiorentina al termine di una partita spettacolare. "è sempre importante, a prescindere dal fatto che si tratti della prima giornata - ha commentato Danilo D'Ambrosio, autore del gol vittoria -. Facciamo diper, ma oggi la partita si era messa subito male. Questa squadra però ha dimostrato di saper lottare e anche grazie alla profondità e alla forza di questo gruppo abbiamo ribaltato il risultato cercando a tutti i costi il successo"."Io cerco di dare sempre il 100% quando scendo in campo, poi se arriva anche qualche gol sono più contento. L'anno scorso siamo arrivati a un punto dalla Juventus, abbiamo raggiunto ...

tancredipalmeri : D’Ambrosio non può fare il centrale di destra in una difesa a 3. Bastoni non può fare il centrale della difesa a 3.… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Inter Milan *4-3 Fiorentina *(D'Ambrosio 89‘) #SSFootball - Eurosport_IT : INTER COL BRIVIDO! I nerazzurri rimontano la Fiorentina negli ultimi minuti dopo un match dai tanti colpi di scena… - ZoltanCrisan : @Thot16874088 @Inter Kolarov voto 0 D'Ambrosio voto 3 Bastoni voto 3+ - gerkurt26 : D'ambrosio con il gol alla fine non cancella 89 minuti disastrosi. Lui e Handanovic (come sempre a guardare attacan… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter D’Ambrosio Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia