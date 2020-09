Harry e Meghan nella bufera: la regina Elisabetta II infuriata (Di sabato 26 settembre 2020) Sulla rete Abc Harry e Meghan hanno invitato gli elettori americani ad andare alle urne. Il “Daily Mail” ha riportato la nota di Buckingham Palace, sottile e tagliente: “Il duca non è membro attivo della famiglia reale”. I suoi commenti sono “a titolo personale”. Harry e Meghan hanno violato l’ennesimo tabù e hanno messo in imbarazzo ancora una volta la regina e gli altri Windsor. Buckingham su Harry: “NonArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 settembre 2020) Sulla rete Abchanno invitato gli elettori americani ad andare alle urne. Il “Daily Mail” ha riportato la nota di Buckingham Palace, sottile e tagliente: “Il duca non è membro attivo della famiglia reale”. I suoi commenti sono “a titolo personale”.hanno violato l’ennesimo tabù e hanno messo in imbarazzo ancora una volta lae gli altri Windsor. Buckingham su: “NonArticolo completo: dal blog SoloDonna

