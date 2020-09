Ferrari, Vettel: "Sto bene, ho perso la macchina in curva" (Di sabato 26 settembre 2020) SOCHI - Sebastian Vettel è stato ancora una volta protagonista di qualifiche deludenti in questa ultima stagione alla guida della Ferrari in Formula 1 . Il pilota tedesco ha commesso un errore nel ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) SOCHI - Sebastianè stato ancora una volta protagonista di qualifiche deludenti in questa ultima stagione alla guida dellain Formula 1 . Il pilota tedesco ha commesso un errore nel ...

SkySportF1 : Fuori le Ferrari nel Q2 Vettel vittima di un incidente 15°, mentre Leclerc 11° IL LIVE ? - Gazzetta_it : F1 GP Russia, super Hamilton: 96ªpole. Verstappen beffa Bottas. Ferrari: Leclerc 11°, Vettel sbatte (15°)… - Corriere : Russia, Hamilton in pole, poi Verstappen. Ferrari male: Leclerc 11°, Vettel a muro - DBDeiman : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #RussianGp???? Comunque, tanto per la cronaca, la numero 5 aveva rischiato il botto già alla chicane precedente… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: Dopo la #Ferrari di #Vettel coinvolta in un incidente e fuori dalla top ten delle qualifiche del #Gp di #Russia, anche la Ross… -