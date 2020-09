Fca-Psa, Maserati è pronta a superare la linea d’ombra (Di sabato 26 settembre 2020) di Carblogger E’ più di una impressione per ciò che ho visto e sentito recentemente nella sede storica del Tridente in viale Ciro Menotti a Modena: Maserati vale per Fiat Chrysler come un asso nella manica nella trattativa in corso per la fusione con Psa. Nella nuova entità chiamata Stellantis è già stabilito che i francesi avranno il volante, ma c’è un messaggio per loro: “ne touche pas” l’unico marchio esclusivo di casa. Tanto più che Maserati ha ora la missione di superare il suo confine una volta per sempre, una linea d’ombra come quella di Conrad: e semmai in un futuro altro ci può essere solo l’indipendenza. Sono stato nel quartier generale del costruttore (invitato per la mia testata l’Automobile) in occasione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) di Carblogger E’ più di una impressione per ciò che ho visto e sentito recentemente nella sede storica del Tridente in viale Ciro Menotti a Modena:vale per Fiat Chrysler come un asso nella manica nella trattativa in corso per la fusione con Psa. Nella nuova entità chiamata Stellantis è già stabilito che i francesi avranno il volante, ma c’è un messaggio per loro: “ne touche pas” l’unico marchio esclusivo di casa. Tanto più cheha ora la missione diil suo confine una volta per sempre, unad’ombra come quella di Conrad: e semmai in un futuro altro ci può essere solo l’indipendenza. Sono stato nel quartier generale del costruttore (invitato per la mia testata l’Automobile) in occasione ...

