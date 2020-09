Costantino della Gherardesca, granchio a Ballando: scoppia la polemica (Di sabato 26 settembre 2020) Non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza polemiche. Quest’anno a dividere l’opinione pubblica ci sta pensando Costantino della Gherardesca, che ha deciso di proporre performance del tutto stravaganti insieme alla sua maestra Sara Di Vaira. Dopo aver indossato i panni della divinità indiana Shiva nella prima puntata, il conduttore Rai ha stupito tutti … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 settembre 2020) Non c’è edizione dicon le Stelle senza polemiche. Quest’anno a dividere l’opinione pubblica ci sta pensando, che ha deciso di proporre performance del tutto stravaganti insieme alla sua maestra Sara Di Vaira. Dopo aver indossato i pannidivinità indiana Shiva nella prima puntata, il conduttore Rai ha stupito tutti … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Vitto1999 : RT @Viperissima_: Della Gherardesca VS Bruzzone: 'Sapete cosa dovete fare voi della televisione? Non annoiare a morte il pubblico.' Costan… - CdGherardesca : RT @marrovello: Per la prossima settimana propongo un Costantino della Gherardesca dipinto da Antonio Catalani #BallandoConLeStelle - arual812 : RT @marrovello: Per la prossima settimana propongo un Costantino della Gherardesca dipinto da Antonio Catalani #BallandoConLeStelle - itsBeaverhausen : RT @marrovello: Per la prossima settimana propongo un Costantino della Gherardesca dipinto da Antonio Catalani #BallandoConLeStelle - AleAlle89 : RT @marrovello: Per la prossima settimana propongo un Costantino della Gherardesca dipinto da Antonio Catalani #BallandoConLeStelle -