Cesare Battisti se ne inventa un’altra | “I jihadisti mi minacciano” Le vittime | “Ridicolo Ora basta”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 settembre 2020) Le sta tentando davvero tutte,, per evitare il carcere duro, riservato a chi si è macchiato di reati di terrorismo. Dopo lo sciopero della fame, avviato nel carcere di Oristano dove si trovava in isolamento, ora dall’istituto di Rossano, in cui è stato trasferito un paio di settimane fa, sapere che non gli va bene neanche il trasferimento in reparto perché finirebbe “con i” che, a suo dire, lo hanno minacciato più volte. La recriminazione suscita la reazione dei familiari delle, per i quali si tratta solo dell’ennesimo stratagemma diper evitare di pagare come previsto per gli omicidi commessi. La telefonata diai familiari “Oggi volevano trasferirmi con ...