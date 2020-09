Amazon Luna | rivelate le specifiche tecniche e la line-up di lancio completa del rivale di xCloud e Stadia

(Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri,ha ufficialmente annunciato il proprio servizio di cloud gaming,, un nuovo contendente nel panorama streaming già conteso da Googlee molti altri.Oggi, dopo quell'annuncio iniziale, finalmente siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli degni di nota, primo fra tutti ledi questo servizio.Grazie a quanto riportato da The Verge, ora sappiamo che l'infrastruttura disarà basata su una CPU Intel Cascade Lake e una GPU Nvidia T4, basata su architettura Turing e creata apposta per funzionare sui server, in questo caso server di Windows EC2 G4. La GPU dovrebbe garantire 8.1 teraflops di performance, cosa che la renderebbe all'incirca potente quanto una GeForce RTX 2070.Leggi altro...

Eurogamer_it : #AmazonLuna, rivelate le specifiche tecniche e la line-up di lancio del rivale di Google Stadia. - Asgard_Hydra : Amazon Luna: i giochi di lancio e le specifiche tecniche - FPPodcast : Hanno puntato giusto un po' su Control [Amazon Luna - Announce Trailer - PlayStationHaX : RT @GAMESANDCON: [Amazon] Annunciato Luna il servizio di cloud gaming con integrazione Twitch di Amazon - blitziso_dark : RT @PokeMillennium: In arrivo Luna, la piattaforma di cloud gaming di Amazon #PokemonMillennium #Amazon #AmazonLuna #CloudGaming Articolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Luna

No, non è anche il momento di xCloud sui dispositivi iOS: ma quello di oggi potrebbe essere un passaggio intermedio molto importante in quella direzione, che per il boss di Xbox Phil Spencer resta per ...Se sei un appassionato di sport, l'offerta Sky DAZN è sicuramente interessante. Per usufruirne devi avere un abbonamento via satellite con KSY Q, My Sky o Sky HD. L’abbonamento ti consente di accedere ...