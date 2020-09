Alessia Marcuzzi Instagram | una sirenetta tra le onde del mare | «Sei pazzesca!»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 26 settembre 2020) La storica conduttrice de Le Iene e de L’Isola dei Famosi,, ha deciso di invitare i suoi followers ad una diretta sucon un post molto interessante. Nello scatto la bellaè stata immortalata mentre riemerge dall’acqua dopo un tuffo al. Una foto di una semplicità unica, ma allo stesso tempo decisamente accattivante. Il post non è passato inosservato ai suoi oltre 5 milioni di followers, i quali davanti a tanta femminilità hanno completamente perso l’uso della ragione. La loro fantasia ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. In pochissimo tempo lo scatto è stato invaso da unaa di like e commenti. Leggi anche –> Verissimo,su ...