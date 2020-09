Zingaretti in pressing su Conte: caccia al ruolo di vicepremier giallorosso (Di venerdì 25 settembre 2020) C’è una voce che continua a circolare in maniera insistente all’interno del Partito Democratico, nascosta da smentite ufficiali non troppo convinte. L’idea che il segretario Nicola Zingaretti, considerato il vero vincitore delle ultime elezioni Regionali, sia ormai in pressing feroce su Giuseppe Conte per ottenere il ruolo di vicepremier, una dimostrazione di forza che cementificherebbe la sua leadership e invierebbe un segnale deciso agli alleati Cinque Stelle. Imprimendo un’ulteriore svolta a un governo sempre più a trazione dem. Zingaretti al momento starebbe valutanto seriamente l’ipotesi, mentre i suoi colleghi di partito si affrettano a negare tutto aggiungendo, però, “in ogni caso, non ci sarebbe nulla di male”. ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 25 settembre 2020) C’è una voce che continua a circolare in maniera insistente all’interno del Partito Democratico, nascosta da smentite ufficiali non troppo convinte. L’idea che il segretario Nicola, considerato il vero vincitore delle ultime elezioni Regionali, sia ormai inferoce su Giuseppeper ottenere ildi, una dimostrazione di forza che cementificherebbe la sua leadership e invierebbe un segnale deciso agli alleati Cinque Stelle. Imprimendo un’ulteriore svolta a un governo sempre più a trazione dem.al momento starebbe valutanto seriamente l’ipotesi, mentre i suoi colleghi di partito si affrettano a negare tutto aggiungendo, però, “in ogni caso, non ci sarebbe nulla di male”. ...

"Non staremo sotto Palazzo Chigi con il fucile spianato. Ma abbiamo chiesto una svolta e delle scelte di priorità al governo: se Conte porta a casa dei risultati bene, se no tireremo le somme". Nicola ...

Conte teme l’esplosione 5S Il governo pattina sui veti

di Antonella Coppari C’è un filo che lega i vari fronti aperti che finiscono sul tavolo del primo vertice di maggioranza dopo lo scossone elettorale: il rapporto tra Pd e M5s. I servizi di comunicazio ...

di Antonella Coppari C'è un filo che lega i vari fronti aperti che finiscono sul tavolo del primo vertice di maggioranza dopo lo scossone elettorale: il rapporto tra Pd e M5s. I servizi di comunicazio ...