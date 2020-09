Trenord: assessore Terzi, 'De Micheli non ha chiesto incontro con Regione Lombardia' (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 set. (Adnkronos) - "Non risulta che il ministro abbia mai chiesto alla Regione un confronto sulla qualità del servizio ferroviario. È vero il contrario, cioè che come Regione abbiamo sollecitato ripetutamente il governo ad attivarsi per migliorare le infrastrutture di pertinenza statale". Lo afferma l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, replicand alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli su Trenord. In Lombardia, continua, "su 2mila chilometri di rete oltre 1.700 sono gestiti da Rfi, società delle Ferrovie dello Stato che fa riferimento proprio al governo. Strano che il ministro ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 set. (Adnkronos) - "Non risulta che il ministro abbia maiallaun confronto sulla qualità del servizio ferroviario. È vero il contrario, cioè che comeabbiamo sollecitato ripetutamente il governo ad attivarsi per migliorare le infrastrutture di pertinenza statale". Lo afferma l'alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della, Claudia Maria, replicand alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti, Paola Desu. In, continua, "su 2mila chilometri di rete oltre 1.700 sono gestiti da Rfi, società delle Ferrovie dello Stato che fa riferimento proprio al governo. Strano che il ministro ...

