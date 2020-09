Sandro Pertini | il presidente partigiano

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il 25 settembre 1896, a Stella (Savona), nasceva. Oppositore del fascismo (arrestato e confinato), uomo di punta del Partito Socialista, viene eletto al Colle nel 1978.nacque il 25 settembre 1896 a Stella, nel savonese. E' stato il settimodella Repubblica, primo e unico esponente del Psi a occupare tale incarico. E' morto nel 1990. La guerra e il fascismo Dopo gli studi salesiani, si iscrisse al Ginnasio. Nel 1915 fu chiamato alle armi e due anni dopo venne inviato a combattere in prima linea come sottotenente di complemento, distinguendosi per alcuni atti di eroismo. Finita la Guerra riprese gli studi e si laureò in Giurisprudenza. Aderisce al Partito Socialista ma l'affermazione del fascismo lo porta a una dura opposizione