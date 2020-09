Roma, Pedro si presenta: “Qui per riportare la squadra in Champions. Dzeko? Calciatore di livello, sta bene” (Di venerdì 25 settembre 2020) E' la giornata di Pedro Rodriguez.Approdato nella Capitale lo scorso agosto, Pedro Rodriguez, rappresenta il primo acquisto della stagione della dirigenza giallorossa. Rimasto svincolato dopo aver giocato nel Chelsea nelle ultime cinque stagioni, l'esterno spagnolo, si è legato alla Roma con un contratto triennale. Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, il giocatore, è stato presentato in conferenza stampa dal CEO della Roma Guido Fienga."Penso che con Fonseca il ruolo migliore per me sia alle spalle della punta, ci sono tanti giocatori che possono occupare quella posizione, è una zona da cui posso inserirmi in area, creare spazi per la punta. Mi adatterò e giocherò dove il mister riterrà più opportuno. Il mio compito ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) E' la giornata diRodriguez.Approdato nella Capitale lo scorso agosto,Rodriguez, rapil primo acquisto della stagione della dirigenza giallorossa. Rimasto svincolato dopo aver giocato nel Chelsea nelle ultime cinque stagioni, l'esterno spagnolo, si è legato allacon un contratto triennale. Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, il giocatore, è statoto in conferenza stampa dal CEO dellaGuido Fienga."Penso che con Fonseca il ruolo migliore per me sia alle spalle della punta, ci sono tanti giocatori che possono occupare quella posizione, è una zona da cui posso inserirmi in area, creare spazi per la punta. Mi adatterò e giocherò dove il mister riterrà più opportuno. Il mio compito ...

