Resident Evil Village e Capcom al Tokyo Game Show 2020 commentati in diretta alle 15!

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di una nuovadedicata ale in particolare di un appuntamento dedicato ae ai suoi progetti. In particolare potrebbe essere un'occasione da non perdere per vedere da vicinoe perché no, il suoplay.ha infatti confermato che durante l'evento di oggi ci saranno aggiornamenti su diversi progetti tra cui spicca su tutti, nuovissimo capitolo della storica saga horror nipponica. Tra gli altri giochi confermati abbiamo Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 ma non solo.Per seguire lapotete sfruttare il player qui sotto o ...