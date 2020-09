Processo Popolare di Bari, mancano le aule, è caos. Il simbolo di una Giustizia allo sbando (Di venerdì 25 settembre 2020) Dalla sua fondazione nel 1960, la Popolare di Bari ha raccolto pensioni, stipendi e risparmi di migliaia di cittadini del Sud, 70mila per l’esattezza. Poi nel dicembre 2019, come è tristemente noto, la banca è stata commissariata ed è diventata parte lesa di un crack da 1,4 miliardi di euro. La banca è stata salvata, ma sono ancora in corso i processi penali e civili per accertare le responsabilità di Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente ed ex condirettore, accusati di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Ma questo Processo diventa l’emblema della fase disastrosa e disastrata che sta attraversando la Giustizia in Italia. A raccontare nel dettaglio cosa sta succedendo ci ha pensato Giulia Merlo sul neonato quotidiano Domani. “A Bari ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 25 settembre 2020) Dalla sua fondazione nel 1960, ladiha raccolto pensioni, stipendi e risparmi di migliaia di cittadini del Sud, 70mila per l’esattezza. Poi nel dicembre 2019, come è tristemente noto, la banca è stata commissariata ed è diventata parte lesa di un crack da 1,4 miliardi di euro. La banca è stata salvata, ma sono ancora in corso i processi penali e civili per accertare le responsabilità di Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente ed ex condirettore, accusati di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Ma questodiventa l’emblema della fase disastrosa e disastrata che sta attraversando lain Italia. A raccontare nel dettaglio cosa sta succedendo ci ha pensato Giulia Merlo sul neonato quotidiano Domani. “A...

DinoiFanio : Caro bro, si chiama CONNIVENZA. Del resto siamo in Italia, quì i giornalai sentenziano (istigando l'opignone popol… - NImberti : RT @giullimer: A Bari manca un tribunale e le aule sono troppo piccole. Il processo per il crack della popolare di Bari si sta celebrando,… - PazzoPerDomani : RT @giullimer: A Bari manca un tribunale e le aule sono troppo piccole. Il processo per il crack della popolare di Bari si sta celebrando,… - franco_sala : RT @giullimer: A Bari manca un tribunale e le aule sono troppo piccole. Il processo per il crack della popolare di Bari si sta celebrando,… - giullimer : A Bari manca un tribunale e le aule sono troppo piccole. Il processo per il crack della popolare di Bari si sta cel… -