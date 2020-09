Pretty Little Liars, HBO annuncia il reboot: cosa sappiamo (Di venerdì 25 settembre 2020) HBO ha annunciato il reboot di “Pretty Little Liars”: si chiamerà “Original Sin”; in regia Roberto Aguirre Sacasa, già autore di “Riverdale” Un campione dei teen-drama a tinte horror curerà “Original Sin”, il reboot di “Pretty Little Liars”, di cui la rete americana via cavo HBO ha di recente ordinato la prima stagione: Roberto Aguirre Sacasa, già dietro al successo di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che collaborerà al progetto con Lindsay Calhoon Bring, già al suo fianco nella scrittura della serie Netflix con Kiernan Shipka. Il reboot di Pretty ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) HBO hato ildi “”: si chiamerà “Original Sin”; in regia Roberto Aguirre Sacasa, già autore di “Riverdale” Un campione dei teen-drama a tinte horror curerà “Original Sin”, ildi “”, di cui la rete americana via cavo HBO ha di recente ordinato la prima stagione: Roberto Aguirre Sacasa, già dietro al successo di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che collaborerà al progetto con Lindsay Calhoon Bring, già al suo fianco nella scrittura della serie Netflix con Kiernan Shipka. Ildi...

