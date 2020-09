Paura in Francia, accoltellamento davanti alla ex sede di Charlie Hebdo (Di venerdì 25 settembre 2020) Sarebbero 4 i feriti Paura in Francia e non solo per i contagi da Coronavirus. Poco dopo le 11.30 del 25 settembre sono state accoltellate delle persone presso la ex sede del giornale Charlie Hebdo, oggetto di un attacco terroristico il 7 gennaio del 2015. La zona dove è avvenuto l’episodio è stata recintata e chiusa e sono state blindati i migliaia di ragazzi nelle scuole. La Polizia di Parigi ha aperto un’inchiesta, come riportano i principali quotidiani, per “tentato omicidio in relazione a un’azione terroristica, associazione terroristica criminale”. Leggi anche: Notre Dame: i messaggi di solidarietà dopo l’incendio Due delle quattro persone ferite sono impiegato dell’agenzia di stampa Première Ligne: proprio ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Sarebbero 4 i feritiine non solo per i contagi da Coronavirus. Poco dopo le 11.30 del 25 settembre sono state accoltellate delle persone presso la exdel giornale, oggetto di un attacco terroristico il 7 gennaio del 2015. La zona dove è avvenuto l’episodio è stata recintata e chiusa e sono state blindati i migliaia di ragazzi nelle scuole. La Polizia di Parigi ha aperto un’inchiesta, come riportano i principali quotidiani, per “tentato omicidio in relazione a un’azione terroristica, associazione terroristica criminale”. Leggi anche: Notre Dame: i messaggi di solidarietà dopo l’incendio Due delle quattro persone ferite sono impiegato dell’agenzia di stampa Première Ligne: proprio ...

