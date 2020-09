Paura a Ostia | lancia oggetti dal 3° piano e poi si barrica in casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Continuano senza tregua i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di. Nella giornata di ieri i Carabinieri disono intervenuti nella locale via delle Baleari, dove era stato segnalato il lancio di alcunidal balcone di un appartamento posto al 3°di una palazzina. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che fortunatamente nell’occasione non vi erano stati feriti. Il responsabile del gesto è stato immediatamente identificato in un anziano pensionato affetto da disturbi psichici. L’uomo, in evidente stato confusionale, si èto all’interno del proprio appartamento, facendo così temere il peggio. I militari, dopo aver fatto disattivare le utenze dell’intera palazzina ed averne fatto evacuare tutti gli ...