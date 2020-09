Parigi, attentato vicino alla sede di Charlie Hebdo: aggressore in fuga (Di venerdì 25 settembre 2020) Tentativo di attentato a Parigi, nei pressi della sede di Charlie Hebdo, che ha visto il ferimento di tre persone: l’aggressore è in fuga IN AGGIORNAMENTO Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11. Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020 L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tentativo di, nei pressi delladi, che ha visto il ferimento di tre persone: l’è inIN AGGIORNAMENTO Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11. Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020 L'articolo proviene da .

rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - rtl1025 : ?? Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna nell'attentato avvenuto oggi a #Parigi nei pressi della ex redazione di… - Agenzia_Ansa : Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA - arcobalenietnei : RT @_FrancescoLeone: #Parigi, diversi feriti nel quartiere di #Oberkampf (11 secteur Richard Lenoir): secondo le prime fonti si tratterebbe… - albertomarti : RT @rtl1025: ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastigli… -