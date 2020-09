Operai trovano mille euro e li restituiscono | erano di un migrante

(Di venerdì 25 settembre 2020) Avviene in provincia di Benevento: i duesi sono rivolti ai carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario del portafoglio. Un portafoglio smarrito, pieno di soldi: più di. Duelo. Non ci pensano due volte: va restituito. E così avviene. Il legittimo proprietario è un giovane immigrato del Gambia, ospite in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

NTR24 : Limatola, migrante perde portafogli con 1285 euro: due operai lo trovano e lo restituiscono - canale58 : Sannio - Trovano un portafoglio con 1300 euro e lo restituiscono: il gesto nobile di due operai… - LiguriaNotizie : Bordighera, operai scaricano furgone e trovano clandestini - LiguriaOggi : Bordighera – Operai trovano tre clandestini sul furgone del cantiere -

Ultime Notizie dalla rete : Operai trovano

La Repubblica

Due operai trovano un portafogli con più di mille euro all'interno e lo restituiscono al legittimo proprietario, un giovane immigrato del Gambia, ospite in un centro di accoglienza nel Sannio. E' quan ...Parigi – Quattro persone sono state accoltellate, due in modo grave, in boulevard Richard Lenoir, nell’11esimo arrondissement di Parigi, non lontano dagli ex locali del magazine Charlie Hebdo. Per l’a ...