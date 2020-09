Momento hard in diretta, durante una seduta della Camera (Di venerdì 25 settembre 2020) Il deputato argentino Juan Ameri è stato protagonista ieri di una scena hard con una donna, trasmessa in diretta su uno schermo gigante della Camera, mentre era in corso una seduta virtuale riguardante misure di protezione del sistema pensionistico nazionale. durante l’intervento dell’onorevole Carlos Heller che illustrava il progetto del governo su questo tema il presidente della Camera, Sergio Massa, e tutte le persone collegate in diretta per la seduta, non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto in videoconferenza Ameri abbandonarsi a una scena intima ed hard con la sua compagna seduta accanto a lui. L’episodio è divenuto virale in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Il deputato argentino Juan Ameri è stato protagonista ieri di una scenacon una donna, trasmessa insu uno schermo gigante, mentre era in corso unavirtuale riguardante misure di protezione del sistema pensionistico nazionale.l’intervento dell’onorevole Carlos Heller che illustrava il progetto del governo su questo tema il presidente, Sergio Massa, e tutte le persone collegate inper la, non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto in videoconferenza Ameri abbandonarsi a una scena intima edcon la sua compagnaaccanto a lui. L’episodio è divenuto virale in ...

Il deputato argentino Juan Ameri è stato protagonista ieri di una scena hard con una donna, trasmessa in diretta su uno schermo gigante della Camera, mentre era in corso una seduta virtuale riguardant ...

