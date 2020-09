Maltempo, vento forte nel Pisano: chiuso viale e rampa di accesso a Fi-Pi-Li (Di venerdì 25 settembre 2020) Le forti raffiche di vento che da stamani imperversano sulla costa toscana hanno creato qualche disagio anche nel Pisano . In particolare il viale che costeggia l'Arno e che da Pisa conduce a Marina ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 settembre 2020) Le forti raffiche diche da stamani imperversano sulla costa toscana hanno creato qualche disagio anche nel. In particolare ilche costeggia l'Arno e che da Pisa conduce a Marina ...

CorriereCitta : Maltempo e forti raffiche di vento: crolla albero a Roma, centrata auto in sosta (FOTO) - controradio : Maltempo: frana di fango e detriti invade paese di Montieri Autore: Domenico Guarino <p>Una frana di fango, terricc… - tempoitaliait : Eccezionale maltempo in Campania, con trombe d'aria, vento fortissimo, nubifragi e temporali. Prossime ore, nuove p… - TgrRaiFVG : Ad Aviano chicchi di grandine come noci. Interventi dei vigili del fuoco di Pordenone anche ad Arba per alcuni albe… - Mosange : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. Un albero è finito su tre auto in piazza Mazzini a #Merano per le forti raffiche di vento. In una c'era una fa… -