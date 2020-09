LeBron James non ha indossato un colletto bianco in memoria di Ruth Bader Ginsburg (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 23 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il cestista statunitense LeBron James – giocatore dei Los Angeles Lakers, una delle squadre di pallacanestro dell’Nba (National Basketball Association) negli Stati Uniti d’America – abbracciato ad alcuni compagni mentre indossa, sopra un abito di colore scuro, quello che sembra un ampio centrino bianco a girocollo. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «LeBron James e i LA Lakers sono scesi in campo ieri indossando una sorprendente varietà di delicati colletti bianchi ispirati al guardaroba della giudice Ruth Bader Ginsburg». Il riferimento è a ... Leggi su facta.news (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 23 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il cestista statunitense– giocatore dei Los Angeles Lakers, una delle squadre di pallacanestro dell’Nba (National Basketball Association) negli Stati Uniti d’America – abbracciato ad alcuni compagni mentre indossa, sopra un abito di colore scuro, quello che sembra un ampio centrinoa girocollo. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «e i LA Lakers sono scesi in campo ieri indossando una sorprendente varietà di delicati colletti bianchi ispirati al guardaroba della giudice». Il riferimento è a ...

