Kim si è scusato con Seul per l’uccisione del funzionario sudcoreano (Di venerdì 25 settembre 2020) Kim Jong Un si è detto “profondamente dispiaciuto” per l’uccisione del funzionario sudcoreano che aveva varcato il confine marittimo tra le due Coree. L’uomo, 47 anni, lavorava per il Ministero degli Oceani e delle Risorse Ittiche di Seul e stava effettuando un’ispezione al largo dell’isola di Yeonpyeong, a poche miglia dal territorio nordcoreano. Il primo … Kim si è scusato con Seul per l’uccisione del funzionario sudcoreano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 settembre 2020) Kim Jong Un si è detto “profondamente dispiaciuto” per l’uccisione delche aveva varcato il confine marittimo tra le due Coree. L’uomo, 47 anni, lavorava per il Ministero degli Oceani e delle Risorse Ittiche die stava effettuando un’ispezione al largo dell’isola di Yeonpyeong, a poche miglia dal territorio nordcoreano. Il primo … Kim si èconper l’uccisione delInsideOver.

ilpost : Kim Jong-un si è scusato per l’uccisione di un funzionario della Corea del Sud - pensiero_lat : Stavano pulendo un cannone ed è partito un colpo. Kim Jong-un si è scusato per l'uccisione di un funzionario dell… - fisco24_info : Seul: Kim si è scusato per la morte del nostro funzionario: Era stato ucciso e bruciato da soldati di Pyongyang - vanus_the_only : RT @ilpost: Kim Jong-un si è scusato per l’uccisione di un funzionario della Corea del Sud - DanielaColi2 : @guidoolimpio @ILuberti @JohnDelury Kim si è scusato, ovviamente -