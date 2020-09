Gabriel Garko, coming out in diretta al Grande Fratello Vip 5: "Ora voglio vivere la mia vita" (Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriel Garko protagonista di un emozionante coming out stasera al Grande Fratello Vip 5 durante il suo incontro con Adua Del Vesco. Gabriel Garko ha regalato al Grande Fratello Vip 5, con il suo coming out mai troppo esplicito, uno dei momenti migliori, più sinceri ed emozionanti nell'intera storia dello show. Arrivato nella casa di Cinecittà come ospite per incontrare la sua amica e presunta ex fidanzata Adua Del Vesco, tutti erano pronti a scommettere sul fatto che avrebbe parlato dell'Ares Gate che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo. Forse in effetti ha anche toccato l'argomento, quando ha promesso sostegno e giustizia alla giovane attrice siciliana in lacrime. Ma Gabriel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020)protagonista di un emozionanteout stasera alVip 5 durante il suo incontro con Adua Del Vesco.ha regalato alVip 5, con il suoout mai troppo esplicito, uno dei momenti migliori, più sinceri ed emozionanti nell'intera storia dello show. Arrivato nella casa di Cinecittà come ospite per incontrare la sua amica e presunta ex fidanzata Adua Del Vesco, tutti erano pronti a scommettere sul fatto che avrebbe parlato dell'Ares Gate che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo. Forse in effetti ha anche toccato l'argomento, quando ha promesso sostegno e giustizia alla giovane attrice siciliana in lacrime. Ma...

