Francia | picchiata per strada a Strasburgo ' perchè indossava la gonna'

(Di venerdì 25 settembre 2020) Un occhio nero. Ma quello che fa più male a Elizabeth - come lei stessa ha detto intervistata da France Bleu Alsace Radio - è il fatto che nessuno sia intervenuto in suo aiuto nonostante l'aggressione ...

Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - roccofrancica : RT @rcatania68: '..una giovinezza marcata dall'impegno politico fin da quando giovanissima venne arrestata e picchiata dalla Gestapo nella… - AnnaRagosta : RT @rcatania68: '..una giovinezza marcata dall'impegno politico fin da quando giovanissima venne arrestata e picchiata dalla Gestapo nella… - rcatania68 : '..una giovinezza marcata dall'impegno politico fin da quando giovanissima venne arrestata e picchiata dalla Gestap… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia picchiata

Un occhio nero. Ma quello che fa più male a Elizabeth - come lei stessa ha detto intervistata da France Bleu Alsace Radio - è il fatto che nessuno sia intervenuto in suo aiuto nonostante l'aggressione ...Studentessa di 22 anni picchiata in strada da tre ragazzi. Il motivo? Indossava una gonna. Nessuno dei passanti è intervenuto in suo soccorso. Una studentessa 22enne è stata insultata e picchiata da t ...