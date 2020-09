Emergenza Covid-19, focolaio Sop di Polignano, c’è il primo morto per Coronavirus, è un 52enne (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ morto a Polignano un uomo di 52 anni che era risultato positivo al Covid-19. L’uomo era il compagno di un dipendente della azienda di Ortofrutta Sop dove era scoppiato nei giorni scorsi un grosso focolaio. Ad annunciare la morte dell’uomo è stato il sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto: «Era un mio amico era arrivato in ospedale (al Policlinico di Bari; ndr) in condizioni serie già qualche giorno dopo la scoperta del focolaio ed i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Oggi purtroppo la comunicazione della Asl che mi ha informato del primo decesso di un nostro residente sul territorio di Polignano a Mare. Era un mio coetaneo, ci ha lasciato per colpa del Covid-19. ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 settembre 2020) E’un uomo di 52 anni che era risultato positivo al-19. L’uomo era il compagno di un dipendente della azienda di Ortofrutta Sop dove era scoppiato nei giorni scorsi un grosso. Ad annunciare la morte dell’uomo è stato il sindaco dia Mare Domenico Vitto: «Era un mio amico era arrivato in ospedale (al Policlinico di Bari; ndr) in condizioni serie già qualche giorno dopo la scoperta deled i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Oggi purtroppo la comunicazione della Asl che mi ha informato deldecesso di un nostro residente sul territorio dia Mare. Era un mio coetaneo, ci ha lasciato per colpa del-19. ...

