Coronavirus, monitoraggio Iss: “Casi in aumento. Tre settimane per vedere effetto riapertura scuole” (Di venerdì 25 settembre 2020) I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono in aumento per l’ottava settimana consecutiva. A rilevarlo è il report di monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss), riferito al periodo 14-20 settembre. In tale settimana sono stati riportati complessivamente 2.868 focolai attivi in Italia, di cui 832 nuovi, entrambi in aumento per l’ottava settimana consecutiva. “Il virus oggi circola in tutto il paese“, si legge nel rapporto. Se nelle ultime tre settimane si era osservato un incremento della età mediana dei casi notificati, “questa settimana l’età mediana è stabile a 41 anni”. Secondo il rapporto, occorre ancora mantenere “una linea di massima prudenza. Il grande impegno di tutta la popolazione ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono inper l’ottava settimana consecutiva. A rilevarlo è il report disettimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss), riferito al periodo 14-20 settembre. In tale settimana sono stati riportati complessivamente 2.868 focolai attivi in Italia, di cui 832 nuovi, entrambi inper l’ottava settimana consecutiva. “Il virus oggi circola in tutto il paese“, si legge nel rapporto. Se nelle ultime tresi era osservato un incremento della età mediana dei casi notificati, “questa settimana l’età mediana è stabile a 41 anni”. Secondo il rapporto, occorre ancora mantenere “una linea di massima prudenza. Il grande impegno di tutta la popolazione ...

