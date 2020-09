Con la Convenzione di Faro i cittadini diventano sentinelle della cultura

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 25 settembre 2020) a cura dei portavoce del MoVimento 5 Stelle nelle commissionidi Camera e Senato Con il voto favorevoleCamera dei Deputati e dopo il passaggio al Senato, il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge che recepisce la cosiddettadisul valore del patrimoniole per la società. Con la ratifica di questa, l’Italia si unisce ai Paesi che riconoscono il diritto di tutte e tutti al patrimoniole, considerato come fattore chiave del progresso e dello sviluppo umano. Per la prima volta, unaconsente ai diversi Paesi di ampliare il concetto di patrimoniole e di preservare le diversità, valorizzarle, confrontarle con le diverse ...