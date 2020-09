Chi è Ariadna Romero | ex amore di Pierpaolo Petrelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020)è una modella e attrice di origine cubana, italiana “d’adozione” dal 2009, anno in cui si trasferisce nel nostro paese per iniziare la sua carriera. Finito il liceosi iscrive a Giurisprudenza, termina tutti gli esami, consegna la tesi ma poi l’incontro per caso con un agente di moda le stravolge la vita e le apre le porte dei sogni, che in fondo, aveva sempre avuto. Non rimpiange di non essere diventata avvocato, un futuro che in fondo non aveva mai sognato. Nel 2009 fa le valigie e parte con altre 4 ragazze per Milano. Esordisce in TV praticamente subito, nel 2009 come “schedina” del programma calcistico Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura su Rai 2, faticando non poco con il coreografo del programma perché ancora non sapeva nemmeno parlare in ...