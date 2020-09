Caso Suarez, indagine interrotta a tempo indeterminato (Di venerdì 25 settembre 2020) indagine interrotta a tempo indeterminato. Si parla di blocco dell’indagine per «violazione segreto istruttorio». Ad annunciarlo è stato il procuratore Raffale Cantone da Perugia. La decisione di bloccare a tempo indeterminato tutte le attività relative all’indagine del Caso Suarez, quindi, dipende dalla violazione dell’istituto formale del codice di procedura penale che vieta le divulgazioni di notizie relative a indagini giudiziarie. LEGGI ANCHE >>> La Juventus rischia seriamente la retrocessione in Serie B per il Caso Suarez? L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020). Si parla di blocco dell’per «violazione segreto istruttorio». Ad annunciarlo è stato il procuratore Raffale Cantone da Perugia. La decisione di bloccare atutte le attività relative all’del, quindi, dipende dalla violazione dell’istituto formale del codice di procedura penale che vieta le divulgazioni di notizie relative a indagini giudiziarie. LEGGI ANCHE >>> La Juventus rischia seriamente la retrocessione in Serie B per il? L'articolo proviene da Giornalettismo.

