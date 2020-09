Attentato a Parigi a colpi di machete: arrestato un pachistano di 18 anni (Di venerdì 25 settembre 2020) C'è un arresto dopo l'attacco a colpi di machete di questa mattina, venerdì 25 settembre, nei pressi della redazione di Charlie Hebdo. Si tratta di un 18enne pachistano con precedenti per reati comuni ma non conosciuto come soggetto islamico radicalizzato. L'attacco, che ha provocato il ferimento di due persone, è avvenuto in boulevard Richard Lenoir, nell'XI arrondissement di Parigi, davanti all'ex redazione di Charlie Hebdo, teatro il 7 gennaio 2015 di una strage dove morirono 12 persone. Le vittime - secondo quanto spiegato dal premier francese Jean Castex in conferenza stampa - entrambi giornalisti, sono stati colpiti durante una pausa sigaretta. Nessuno dei due è però in pericolo di vita. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) C'è un arresto dopo l'attacco adidi questa mattina, venerdì 25 settembre, nei pressi della redazione di Charlie Hebdo. Si tratta di un 18ennecon precedenti per reati comuni ma non conosciuto come soggetto islamico radicalizzato. L'attacco, che ha provocato il ferimento di due persone, è avvenuto in boulevard Richard Lenoir, nell'XI arrondissement di, davanti all'ex redazione di Charlie Hebdo, teatro il 7 gennaio 2015 di una strage dove morirono 12 persone. Le vittime - secondo quanto spiegato dal premier francese Jean Castex in conferenza stampa - entrambi giornalisti, sono statiti durante una pausa sigaretta. Nessuno dei due è però in pericolo di vita.

Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - MediasetTgcom24 : Attentato Parigi: autore è un pachistano di 18 anni, pregiudicato - PonytaEle : RT @LegaSalvini: ATTENTATO A PARIGI, AUTORE È PAKISTANO PREGIUDICATO - LegaSalvini : ATTENTATO A PARIGI, AUTORE È PAKISTANO PREGIUDICATO -