Attacco con coltello a Parigi, fermato un sospetto (Di venerdì 25 settembre 2020) Attacco con coltello a Parigi. L’aggressione è avvenuta vicino alla sede di Charlie Hebdo. Parigi (FRANCIA) – Attacco con coltello a Parigi nella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della sede di Charlie Hebdo. Il primo bilancio parla di quattro feriti gravi. Un sospetto, secondo quanto scritto dalla stampa locale, sarebbe stato fermato dei pressi della Bastiglia. Ritorna l’incubo terrorismo in Francia Le informazioni su quanto accaduto a Parigi sono ancora poche. Secondo il sito de La Repubblica, l’Attacco sarebbe avvenuto non lontano dalla Bastiglia e nei pressi della ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020)con. L’aggressione è avvenuta vicino alla sede di Charlie Hebdo.(FRANCIA) –connella giornata di venerdì 25 settembre 2020. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della sede di Charlie Hebdo. Il primo bilancio parla di quattro feriti gravi. Un, secondo quanto scritto dalla stampa locale, sarebbe statodei pressi della Bastiglia. Ritorna l’incubo terrorismo in Francia Le informazioni su quanto accaduto asono ancora poche. Secondo il sito de La Repubblica, l’sarebbe avvenuto non lontano dalla Bastiglia e nei pressi della ...

Quirinale : #Mattarella: #Cossiga fronteggiò l’attacco alla Repubblica e difese le istituzioni democratiche con il consenso del… - forumJuventus : GdS: 'La tesi di Pirlo è già realtà. Tris con CR7-Dybala-Morata? Si, si può. In fase d’attacco il tecnico osa un 2-… - RaiNews : #Parigi, attacco con coltello: 4 feriti gravi. Assalitore in fuga - BreakingItalyNe : FRANCIA: Attacco con coltello vicino all'ex edificio della sede di Charlie Hebdo a Parigi: 2 feriti, fermato un sos… - folucar : RT @isabbah: Sale a 4 il numero dei feriti per l’attacco con un’arma bianca, nel 11esimo arrondissement, di cui due in gravi condizioni. Ag… -