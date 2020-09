Amazon Luna ' aggirerà' le politiche di Apple | xCloud e Google Stadia seguiranno l' esempio?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri seraha annunciato il suo servizio di cloud gaming. La cosa forse che sorprenderà molti è il fatto che questo servizio sarà disponibile anche su iOS. In molti si sono chiesti seper poter essere disponibile su un dispositivoabbia in un qual modo "aggirato" le regole e a quanto pare è proprio così.su iOS non è un'app tradizionale. Non apparirà mai nell'App Store e non è necessario, poiché si tratta di una "Progressive Web App" (PWA), che è principalmente un nome di fantasia per un sito Web che è possibile avviare ed eseguire separatamente dal resto del browser. Essendo un'app Web, è esente dalle regole dell'App Store di ...