Alfonso Signorini, dettagli piccanti su Maria De Filippi: “ll sesso? Lei è…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Direttore di Chi, amico – e nemico – dei grandi vip dello spettacolo italiano, Alfonso Signorini conosce vita, morte e miracoli di tutti. Anche quel che riguarda i segreti più intimi. E così il presentatore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha parlato di una delle coppie più famose della televisione italiana: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Alfonso Signorini: “Sono tanti i matrimoni bianchi vip” Signorini, ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle donne, su Rete 4, ha parlato della coppia suprema del piccolo schermo italiano, quella formata dalla conduttrice di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Durante la trasmissione, mentre si parlava di coppie bianche, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 settembre 2020) Direttore di Chi, amico – e nemico – dei grandi vip dello spettacolo italiano,conosce vita, morte e miracoli di tutti. Anche quel che riguarda i segreti più intimi. E così il presentatore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha parlato di una delle coppie più famose della televisione italiana:Dee Maurizio Costanzo.: “Sono tanti i matrimoni bianchi vip”, ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle donne, su Rete 4, ha parlato della coppia suprema del piccolo schermo italiano, quella formata dalla conduttrice diDee Maurizio Costanzo. Durante la trasmissione, mentre si parlava di coppie bianche, ...

PizUmbi : @LCuccarini MA CHI SONO QUESTI VIP del grande fratello? Un'armata BRANCALEONE ai comandi di Alfonso Signorini, ri… - federica1119 : @solouncirco questa la chiami maleducazione? Zorzi che urla in diretta a casa di Signorini e non permette a questa… - federica1119 : @justlikewalls umanamente,non si trattano cosi le persone, il primo è stato Signorini nella scorsa dieretta, Zorzi… - Alexdenvers_ : RT @magicawaitsforu: Tommaso: a parte che (Franceska) poverina Signorini non l'ha manco fatta replicare. ZORZI ANCHE VS ALFONSO ?? #gfvip - popmusic_lovers : RT @trash_italiano: Il produttore Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset: stop Ares Gate per Barbara d’Urso e Alfonso Signorini? #GFVIP… -