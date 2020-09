Volano gli stracci nel Centrodestra. Traballa la leadership di Salvini. Il Capitano non ci sta a fare da capro espiatorio. Ma la difesa sul flop Regionali fa acqua da tutte le parti (Di giovedì 24 settembre 2020) Come era prevedibile si è aperto nel Centrodestra un redde rationem, una notte dei lunghi coltelli iniziata subito dopo la chiusura degli scrutini. Giovanni Toti, ringalluzzito come non mai dalla vittoria nella Liguria che lo riconferma al ruolo apicale aveva già contestato da subito il leader della Lega Matteo Salvini, dicendo chiaramente che “è incapace di gestire la coalizione” e poi ieri ha ribadito: “Si tolga la maglia della Lega e lanci la Costituente del Centrodestra”. Il padano Rixi l’ha subito redarguito con un perentorio: “Senza Salvini non sarebbe dov’è”. Insomma Volano gli stracci. REDDE RATIONEM. Naturalmente con la mancata spallata in Toscana e Puglia la situazione si è complicata subito per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Come era prevedibile si è aperto nelun redde rationem, una notte dei lunghi coltelli iniziata subito dopo la chiusura degli scrutini. Giovanni Toti, ringalluzzito come non mai dalla vittoria nella Liguria che lo riconferma al ruolo apicale aveva già contestato da subito il leader della Lega Matteo, dicendo chiaramente che “è incapace di gestire la coalizione” e poi ieri ha ribadito: “Si tolga la maglia della Lega e lanci la Costituente del”. Il padano Rixi l’ha subito redarguito con un perentorio: “Senzanon sarebbe dov’è”. Insommagli. REDDE RATIONEM. Naturalmente con la mancata spallata in Toscana e Puglia la situazione si è complicata subito per ...

Ultime Notizie dalla rete : Volano gli Elezioni, volano gli stracci in Forza Italia. Biondi: "Dirigenza regionale fallimentare e lontana" ForlìToday Diletta Leotta insultata da una nota collega in tv: volano parole forti

Nuovo Franchi, Commisso pronto ad investire 250 milioni di euro: 'Ma senza si rischia di vivacchiare'

Diletta Leotta, il racconto shock: insultata da una sua collega in televisione, come mai? La conduttrice si è sfogata. Diletta Leotta ha confessato di aver subito gli insulti di una sua nota collega i ...ACF Fiorentina è pronta ad investire 250 milioni di euro per costruire il Nuovo Stadio Artemio Franchi, così da regalare alla città e ai propri tifosi un impianto all'avanguardia da 42.000 spettatori, ...