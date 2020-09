Terremoto, paura in Albania: scossa nettamente avvertita dalla popolazione [LIVE] (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altra scossa di Terremoto si è verificata pochi minuti fa in Albania. Il sisma, di magnitudo 4 con epicentro nei pressi di Fiar, è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Ieri sera un altro evento sismico si era verificato sulla costa settentrionale albanese alle 23:25.L'articolo Terremoto, paura in Albania: scossa nettamente avvertita dalla popolazione LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altradisi è verificata pochi minuti fa in. Il sisma, di magnitudo 4 con epicentro nei pressi di Fiar, è statoavvertito. Ieri sera un altro evento sismico si era verificato sulla costa settentrionale albanese alle 23:25.L'articoloinMeteo Web.

infoitinterno : Altre scosse di terremoto nella notte a Salemi. Adesso c'è paura - infoitinterno : Paura a Messina: scossa di terremoto 3.4 poco prima delle 8 - infoitinterno : Tre scosse di terremoto prima delle 8 in provincia di Messina, paura ma nessun danno - infoitinterno : Terremoto a Messina, almeno due le scosse: paura tra la popolazione - _BobRoger15_ : @ThegameFabio Coronavirus Iran malissimo, qui non scendono mai i contagi ma la mia paura è per il terremoto, ne ha fatto uno poche ore fa -