Simona Ventura: "Avrei voluto rifare La Settimana Ventura, ma non c'erano soldi. Nel 2021 torno in prima serata su Rai2 con un programma nuovo" (VIDEO) (Di giovedì 24 settembre 2020) Simona Ventura torna su Rai2 il 5 ottobre per l'evento Fenomeno Ferragni, con un'intervista a Chiara Ferragni che seguirà la messa in onda del film-documentario Unposted. Blogo ha incontrato la conduttrice a margine della conferenza stampa di presentazione della serata e le ha chiesto lumi a proposito del suo futuro sul piccolo schermo. Il direttore Ludovico Di Meo ha detto che non si può svelare niente, però un programma nuovo tutto mio c'è. Andrà in onda in primavera, o magari anche un po' prima, in prima serata. Sinceramente, ho trovato una pace dei sensi meravigliosa. Da quando sono contenta di quello che faccio, arrivano le proposte, grazie a Dio, faccio ...

