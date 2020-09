Roma, temporale manda la capitale in tilt | video (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 23 settembre 2020: dalle 19.30 alle 21.30 la capitale è stata colpita da un acquazzone violentissimo, che ha ridotto in ginocchio la città bloccando la circolazione ed i trasporti pubblici. Gli ingressi delle metropolitane si sono trasformate in vere e proprie cascate e le strade si sono allagate a tal punto da sommergere alcune vetture, come si può vedere da questo video girato in zona Piramide.Nubifragio A Cagliari NoneNubifragio Torino NoneMaltempo Varese Le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Lavena Ponte Tresa, ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 settembre 2020), 23 settembre 2020: dalle 19.30 alle 21.30 laè stata colpita da un acquazzone violentissimo, che ha ridotto in ginocchio la città bloccando la circolazione ed i trasporti pubblici. Gli ingressi delle metropolitane si sono trasformate in vere e proprie cascate e le strade si sono allagate a tal punto da sommergere alcune vetture, come si può vedere da questogirato in zona Piramide.Nubifragio A Cagliari NoneNubifragio Torino NoneMaltempo Varese Le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Lavena Ponte Tresa, ...

adolfo_urso : RT @adolfo_urso: Al primo temporale, paralisi a #Roma! Il disastro #Raggi non ci risparmia nulla: auto bloccate, disagi sulla metro A con l… - patriziabottell : RT @Etruria72: Violento temporale all'alba su Milano: allerta per Seveso e Lambro Strade, scantinati e stazioni del metrò allagati. Un guas… - egos23 : RT @MercurioPsi: Via Battistini chiusa per #voragini. Delirio di traffico in tutta la zona.. #maltempo #nubifragio #bombadacqua #danni #tem… - marcelgiorda : RT @Etruria72: Violento temporale all'alba su Milano: allerta per Seveso e Lambro Strade, scantinati e stazioni del metrò allagati. Un guas… - 79_Alessio : RT @CDQLOstiense: Quello che vedete in foto è Piazzale Ostiense ieri se tutti sapevano di un allerta meteo in atto perchè non si è interven… -