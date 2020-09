Mercoledì 23 Settembre 2020 – 259ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 24 settembre 2020) seduta Ora inizio: 10:00 Con 143 voti favorevoli e 120 contrari l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 1928, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. La relatrice, sen. Valente (PD), ha riferito sul contenuto del provvedimento che si compone di 4 articoli e di un allegato. L’articolo 1 proroga la facoltà del Presidente del Consiglio di adottare misure in relazione all’emergenza, estesa fino al 15 ottobre, ed esclude dalla sospensione dei congressi quelli scientifici. Sono poi prorogate diverse misure concernenti la sanità, la scuola e il lavoro: le assunzioni degli ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 settembre 2020)Ora inizio: 10:00 Con 143 voti favorevoli e 120 contrari l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 1928, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio. La relatrice, sen. Valente (PD), ha riferito sul contenuto del provvedimento che si compone di 4 articoli e di un allegato. L’articolo 1 proroga la facoltà del Presidente del Consiglio di adottare misure in relazione all’emergenza, estesa fino al 15 ottobre, ed esclude dalla sospensione dei congressi quelli scientifici. Sono poi prorogate diverse misure concernenti la sanità, la scuola e il lavoro: le assunzioni degli ...

