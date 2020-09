In aumento l’abuso di alcol negli adolescenti dopo il lockdown

Leggi su udine20

(Di giovedì 24 settembre 2020)la fine delc’è stata una notevole impennata degli accessi per intossicazioneica acuta grave, spesso associata ad abuso di altre sostanze stupefacenti, dinei Pronto Soccorso. Il preoccupante dato è stato evidenziato da una ricerca curata dai medici del Pronto Soccorso dell’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” dell’Ospedale triestino di Cattinara, che è stata pubblicata sulla rivista statunitense Journal of Adolescent Health, una delle maggiori nel settore, ed è il risultato di un lavoro di squadra tra medici dei due P.S., neuropsichiatri infantili e specializzandi della Scuola di Pediatria. L’analisi dei dati ha mostrato un incremento degli accessi per intossicazioniiche acute subito ...