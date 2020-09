Il M5s si prepara a scegliere il nuovo leader. Bugani: «Il metodo deve essere scelto dagli iscritti» (Di giovedì 24 settembre 2020) Tre ipotesi per una nuova leadership. È stata questa la prima proposta di Vito Crimi quando si è seduto al tavolo dell’assemblea congiunta del Movimento 5 Stelle, inziata poco dopo le 18. Il primo scenario prevede la votazione su Rousseau di un capo politico unico per il movimento, il secondo una guida collegiale, il terzo un percorso inclusivo che coinvolga tutti gli eletti. Crimi ha chiarito poi che il percorso per arrivare agli Stati Generali del Movimento partirà dal basso: «Non state vedendo un post direttamente sul blog con una decisione. L’idea è che siano i portavoce che scelgono autononamente singoli soggetti per la commissione. Non avrete un uomo che dà la soluzione». Secondo fonti vicine ai parlamentari M5s, si comincia così a tracciare la rotta degli Stati Generali che dovranno ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Tre ipotesi per una nuovaship. È stata questa la prima proposta di Vito Crimi quando si è seduto al tavolo dell’assemblea congiunta del Movimento 5 Stelle, inziata poco dopo le 18. Il primo scenario prevede la votazione su Rousseau di un capo politico unico per il movimento, il secondo una guida collegiale, il terzo un percorso inclusivo che coinvolga tutti gli eletti. Crimi ha chiarito poi che il percorso per arrivare agli Stati Generali del Movimento partirà dal basso: «Non state vedendo un post direttamente sul blog con una decisione. L’idea è che siano i portavoce che scelgono autononamente singoli soggetti per la commissione. Non avrete un uomo che dà la soluzione». Secondo fonti vicine ai parlamentari M5s, si comincia così a tracciare la rotta degli Stati Generali che dovranno ...

